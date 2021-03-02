Тело мужчины нашли в горящем отопительном коллекторе в Балхаше

1 марта тело мужчины нашли в отопительном коллекторе в Балхаше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz

В 07:30 горожане сообщили, что из теплового узла, расположенного по улице Агыбай батыра, валит дым. Пожарные спустились туда и обнаружили, что огнем был охвачен человек.

Он лежал неподвижно и не подавал признаков жизни. Вокруг горел мусор. Пожарные потушили пламя, сгоревшее тело достали из коллектора и вызвали врачей и полицию.

Медики констатировали смерть мужчины. Полицейские забрали тело в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая ответит на ряд вопросов.

Место происшествия оцепила и осматривает полиция.

Площадь горения составила восемь квадратных метров, горели мужчина и рядом лежавший мусор. Сейчас выяснением всех обстоятельств занимается полиция Балхаша, — сообщили в управлении по ЧС города.

Было отмечено, что на место ЧП выезжали девять огнеборцев, привлечены две единицы спецтехники.