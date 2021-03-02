В КНБ раскрыли личность самого разыскиваемого казахстанца

В Комитете национальной безопасности раскрыли личность казахстанца, которого недавно задержали в Турции, передает zakon.kz.

19 февраля стало известно, что в Турции задержали казахстанца, который был одним из наиболее разыскиваемых членов террористической организации ДАИШ (ИГ*).

В КНБ в ответ на запрос редакции рассказали, что его зовут Аманбек Самат Аманбекулы, он уроженец Атырауской области. Мужчину разыскивали с 2015 года. Сейчас он находится под стражей в Турции. Власти прорабатывают вопрос об экстрадиции в Казахстан.

В настоящее время в международном розыске находятся 40 граждан Казахстана, причастные к террористической деятельности, скрывающиеся за рубежом, - говорится в сообщении КНБ.

* Организация, запрещенная в Казахстане