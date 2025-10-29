#АЭС в Казахстане
Происшествия

Разыскивается хозяин верблюда, который навалился на ребенка в Кульсары

В Казахстане верблюд напал на ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 03:44 Фото: pixabay
В Атырауской области ищут хозяина верблюда, напавшего на 10-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Верблюд, странным образом оказавшийся во дворе многоквартирного дома в Кульсары моментально привлек внимание местной детворы. Они попытались потрогать животное, но тот взбесился и напал на одного из них.

Как передает "КТК", верблюд догнал 10-летнего мальчика, сбил с ног, потоптал, а после и вовсе навалился на него. Спас ребенка проезжавший мимо водитель.

Сейчас мальчик под наблюдением. Какие именно он получил травмы, медики не озвучивают.

Ветеринары, в свою очередь, проверили верблюда на болезни.

"Специалисты осмотрели верблюда, признаков заболеваний не выявлено. Была обнаружена бирка на ухе верблюда, судя по которой, он из Мангистауской области. Однако животное не зарегистрировано в базе данных. Работа по установлению владельца продолжается", – заявил руководитель ветеринарной станции Жылыойского района Бактыбай Нуржанов.

В Таразе арестовали группу парней за похищение невесты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
