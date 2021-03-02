39 место занял Казахстан в рейтинге экономической свободы

В рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Американского исследовательского центра "Фонд наследия" (Heritage Foundation) Казахстан занял 39 место из 180, улучшив свои показатели на 20 позиций (рейтинг в 2019 г. – 59 место), сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Heritage Foundation отмечает, что Казахстан стал одной из 10 стран с наиболее значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года.

Положительная динамика отмечена по таким показателям как фискальная устойчивость, защита прав собственности, эффективность государственных органов, эффективность государственных расходов, свобода бизнеса, свобода торговли, эффективность судебной системы.

Стабильная динамика отмечена по таким показателям, как свобода инвестиций, свобода финансового сектора.

Для сравнения, в рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Российская Федерация заняла 94 место, Республика Узбекистан – 114 место, Республика Беларусь – 88 место, Кыргызская Республика – 81 место.

В топ 5 стран с наиболее высоким уровнем экономической свободы вошли Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария.

Американский исследовательский центр "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) ежегодно выпускает отчет об экономической свободе стран мира. Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) – это комбинированный показатель, оценивающий уровень экономической свободы, который формирует соответствующий рейтинг.