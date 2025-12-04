Сила в соблюдении прав: какое место в мировом рейтинге занимает Казахстан по уровню экономической свободы

Казахстан, согласно отчетности 2025 года, находится в числе лидеров по показателю индекса экономической свободы среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам проведенных исследований, датируемых 2025 годом, Казахстан в рейтинге стран мира по индексу экономической свободы занимает 67-е место и расположился выше Венгрии, Италии, Греции, России и Китая.

Составители рейтинга

Исследованиями в области общемировой экономической свободы и, соответственно, составлением итогового рейтинга, начиная с 1995 года на ежегодной основе, занимается стратегический исследовательский институт США "Heritage Foundation" ("Фонд наследия"). Содействие этому институту оказывают специалисты популярного в мире делового издания "The Wall Street Journal".

В основу производимых исследований в этом направлении легла теория шотландского экономиста Адама Смита, описанная им в его труде "Богатство народов" в 1776 году.

В своем исследовании специалисты пытаются определить, насколько государство вмешивается в работу частного бизнеса, контролирует производственные процессы, внутреннюю торговлю и на каком уровне находится по-настоящему важная для бизнеса от него поддержка.

Методы вычисления

Индекс экономической свободы рассчитывается из учета оценки десяти наиболее актуальных показателей. В их число входят: права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Каждый показатель оценивается от 0 до 100 баллов, после чего выводится среднее арифметическое. В итоге получается, что страны, достигшие показателя индекса в размере 100 баллов, являются государствами с самым высоким уровнем экономической свободы, а те, у кого показатели близкие к 0, свобод в этом направлении нет вообще.

Кроме того, составители рейтинга на основании полученных конечных вычислений разделяют государства на 5 категорий:

страны со свободной экономикой (более 80 баллов);

страны с преимущественно свободной экономикой (от 70 до 80 баллов);

страны с умеренно свободной экономикой (от 60 до 70 баллов);

страны с преимущественно несвободной экономикой (от 50 до 60 баллов);

страны с несвободной экономикой (менее 50 баллов).

В общей сложности в ходе проводимых исследований по данному показателю оценивается 176 государств.

Позиции Казахстана

По данным составителей рейтинга индекса экономической свободы, Казахстан не только является лидером среди стран Центральной Азии, но и опережает по этому показателю большую часть стран СНГ, уступая лишь Армении.

В этом ключе среди стран СНГ места в рейтинге индекса экономической свободы распределились следующим образом. Первой идет Армения, которая в общем зачете занимает 57-е место с индексом в 65,4 балла.

На втором месте разместился Казахстан с 67-й позицией в общем списке и индексом в 63,8 балла. Этот показатель, к слову, позволяет стране входить в число стран с умеренно свободной экономикой.

Третье место среди стран СНГ по этому показателю занимает Азербайджан (75-е место в общемировом рейтинге с показателем в 62,5 балла).

Ниже в списке разместились Узбекистан (100-е место с показателем в 58 баллов), Кыргызстан (115-е место с показателем в 55,6 балла), Россия (135-е место с показателем в 51,6 балла), Таджикистан (137-е место с показателем в 51,5 балла), Беларусь (152-е место с показателем в 48,9 балла).

Первые и последние

На первых трех строчках рейтинга стран мира по индексу свободной экономики разместились Сингапур (84,1 балла), Швейцария (83,7 балла) и Ирландия (83,1 балла).

В топ-10 стран по этому показателю вошли: Тайвань (79,7 балла), Люксембург (79,5 балла), Австралия (79,3 балла), Дания (79,1 балла), Эстония (78,9 балла), Норвегия (78,3 балла) и Нидерланды (78,2 балла).

США в этом рейтинге занимают лишь 28-е место с показателем индекса свободной экономики в 70,2 балла. Великобритания расположилась на 33-м месте, Бельгия на 33-м, Франция на 62-м, Турция на 111-м, а Китай на 151-м.

Последние позиции в рейтинге заняли Венесуэла (174-е место с показателем в 27,6 балла), Куба (175-е место с показателем в 25,4 балла) и Северная Корея (176-е место с показателем в 3 балла).