В ночном "рандеву" по Алматы водитель снес несколько машин и светофор

В Алматы на пересечении Розыбакиева - Карасай батыра минувшей ночью произошло ДТП, передает zakon.kz.

По Розыбакиева в южном направлении двигался автомобиль Тоyота Маrk 2. Едва проехав перекресток, по неизвестной причине автомобиль вылетел с дороги на территорию СТО "Красный скорпион". Там он на полном ходу врезался в Damas, который по инерции ударил стоящий рядом Mеrсеdеs Е-класса. А Mеrсеdеs в свою очередь ударил Volkswagen Golf.

После удара Тоyота отлетела в стоящие на территории скульптуры львов, после чего, по всей видимости, водитель пытался скрыться с места аварии.

Дав задний ход, он вылетел на перекресток, снес светофор, провалился в арык и врезался в столб, на котором находится камера видеонаблюдения.

В результате ДТП пострадал водитель Тоyота, его госпитализировали. В припаркованных автомобилях ночью никого не было.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции. Судя по изношенной резине Тоyота, водитель относится к любителям дрифта. Возможно, это и был неудачный дрифт.