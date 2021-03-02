"Есть пробелы". Дистанционка отрицательно сказалась на знаниях учеников

Пробелы в знаниях детей, которые находились на дистанционном обучении все это время, будут устранять в течении этого учебного года и последующего. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Также, как и многие другие страны, министерство образования этим вопросом постоянно занимается. Это наша функциональная работа. Нами проведен мониторинг дистанционного обучения. При этом мы отслеживали качество обучения. В первую очередь, это электронные журналы, они на сегодня дают возможность отслеживать как формативное оценивание, так и сумативное отслеживание учащихся. При этом когда мы проводили мониторинг обучения, то брались за основу и другие меры – это анкетирование педагогов и учащихся. Результаты на сегодня есть. Также, как и во многих других странах, в нашей стране также не исключено, что основные предметы – это сложные предметы, такие как математика, языки, даются сложно – в них, конечно, пробелы есть, - сказала Каринова.

По ее словам, сейчас есть видение, как восполнять потери в знаниях и в связи с этим учителям разрешили корректировать свои учебные планы, чтобы больше останавливаться на сложных темах.

Все результаты у нас имеются. Мы над ними работаем, поэтому приняты методические рекомендации по восполнению потери знаний. На сегодня всем школам, педагогам дано право корректировать свои учебные планы, календарно-тематические планы с тем, чтобы по большей части останавливаться на сложных темах и больше объяснять эти темы с тем, чтобы основные материалы по каждому предмету были выданы на соответствующем уровне и было соответствующее понимание. Поэтому соответствующие планы мероприятий есть, - констатировала она.

Кроме того, добавила вице-министр, Нацакадемия образования им. Алтынсарына, которая отвечает за содержание в целом образования, также разрабатывает методику в последующем, как работать по восполнению потери знаний.

Потому что это такая большая работа, плановая, которая в предыдущем у нас будет предусматриваться в течении этого учебного года и следующего учебного года, - сообщила Каринова.

В то же время представитель МОН не стала конкретизировать, каковы были результаты проведенных исследований по снижению качества знаний.

Результаты исследований, они большие. Если это будет интересною мы их можем отдельно представить. Сейчас это очень такой достаточно объемный материал, где есть цифры и контентный материал мы должны представить. С учетом эфирного времени это просто невозможно, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан