Столичных учеников до 9 класса первой смены перевели на дистанционку

Школьников Астаны временно переводят на дистанционную систему обучения из-за непогоды в регионе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в городском Управлении образования.





"Управление образования города Астаны сообщает: 22.01.2025 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай.

На 22 января в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.