Столичных учеников до 9 класса первой смены перевели на дистанционку
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Школьников Астаны временно переводят на дистанционную систему обучения из-за непогоды в регионе, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в городском Управлении образования.
"Управление образования города Астаны сообщает: 22.01.2025 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай.
На 22 января в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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