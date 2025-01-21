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События

Столичных учеников до 9 класса первой смены перевели на дистанционку

дистанционка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 21:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Школьников Астаны временно переводят на дистанционную систему обучения из-за непогоды в регионе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в городском Управлении образования.


"Управление образования города Астаны сообщает: 22.01.2025 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай.

На 22 января в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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