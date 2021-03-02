Логистический центр появится на казахско-кыргызской границе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном составе, сообщает zakon.kz.

Правительствам поручено ускорить создание логистического центра на казахско-кыргызской государственной границе для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров через территорию Казахстана и Кыргызстана в условиях единого экономического пространства, - говорится в совместном заявлении.

Также президенты договорились об установлении памятников Абаю Кунанбаеву в Бишкеке, а также Манасу и Чингизу Айтматову в Нур-Султане в ближайшее время.