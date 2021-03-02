Польский сайт назвал дату и место следующего боя Головкина

Польский сайт Ringpolska озвучил предполагаемую дату и место ближайшего боя казахстанского боксера, чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина, передает zakon.kz.

По данныйм издания, бой чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) запланирован на 7 мая. Его соперником станет Хайме Мунгиа (36-0, 29 КО).

Переговоры по этому поводу ведутся уже несколько недель. Поединок пройдет в Техасе, а шоу покажет платформа DAZN. Головкин пока не будет ждать третьего боя с мексиканцем Саулем Альваресом, потому что «Канело» перешел в суперсредний вес. Возможного объединительного боя с чемпионом мира WBO Деметриусом Андраде тоже приходится ждать из-за обязательной защиты американца с Лиамом Уильямсом, - уверяет издание

24-летний Мунгиа в прошлом обладал чемпионским поясом в предельной категории суперсреднего веса. В январе прошлого года мексиканец дебютировал в среднем весе и провел два победных боя в новом лимите.

Подтвердится ли эта информация, покажет время.