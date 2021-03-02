Лукашенко назвал "глупыми" разговоры о слиянии России и Беларуси

Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы, передает zakon.kz.

Как отмечает БЕЛТА, на встрече были обсуждены многие вопросы.

Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены, - сказал Лукашенко.

Также он ответил на небылицы в различных источниках.

И мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - уверен белорусский лидер.