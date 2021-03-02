Грузия заменит российскую пшеницу казахстанской

Из-за увеличения российских таможенных платежей Грузия начинает процесс частичной замены российской пшеницы казахстанской, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил исполнительный директор "Ассоциации производителей муки и пшеницы Грузии" Леван Силагава.

Это дало возможность вернуться на рынок Казахстану и, возможно, Украине, которые смогут торговать теперь за те же 280-285 долларов за тонну. Теперь часть российской пшеницы в Грузии будет заменена казахстанской, – сообщил он.

Как отмечает ВЗГЛЯД, с 1 марта таможенный сбор на вывозимую из России пшеницу составит в пересчете 50 евро.

Есть потенциал полностью заменить пшеницу из России на казахстанскую, – считает он.

Он сообщил, что у Грузии есть запас на "месяц-два".

Была цена 200 долларов, поднялась до трехсот, а сейчас 280-285, – отметил Силагава.

В течение года Грузия потребляет от 500-700 тыс. тонн пшеницы. Отсюда лишь 10 процентов зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этой продукции. До повышения сборов цена на российскую пшеницу для Грузии была самой приемлемой.