Первый космический отель на орбите могут открыть в 2027 году

Компания Orbital Assembly Corporation объявила дату начала строительства первого в мире космического отеля — Voyager Station, сообщает zakon.kz.

По данным gagadget.com, конструкцию собираются начать строить на орбите Земли в 2025 году и, если все пойдет по плану, проект закончат к 2027 году.

Отель будет представлять из себя кольцо с капсулами. В них сделают рестораны, кинотеатры, спа-салоны, тренажерные залы и комнаты для туристов, вместимостью до 400 человек.

Orbital Assembly Corporation планирует еще создать на станции специальные капсулы для временного проживания космонавтов, а также для хранения воды и запасов воздуха. Такие "склады" будут сдавать в аренду или продавать частным и государственным компаниям.

Всего проект предусматривает 24 жилых модуля размерами 20×15 метров.