Как будут учиться школьники и студенты в Алматы в третьей четверти

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление "Об организации учебного процесса в школах, ВУЗах и СУЗах в период ограничительных мероприятий в городе Алматы", передает zakon.kz.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы главсанврач постановил разрешить в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек;

комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно с численностью детей в классах до 25 человек по заявлениям родителей, в международных школах с 1 по 7 классы включительно;

комбинированное обучение в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% – в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

разрешение со второго семестра 2020-2021 учебного года проживание в общежитиях студентов I курсов колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат в общежитиях колледжей до 30%, в общежитиях ВУЗов до 50% (согласно требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 16 августа 2017 г №611 и дополнениями от 28 августа 2020 года);

организацию питания учащихся с 1 по 5 (в международных школах - по 7), 9, 11 (12) классы общеобразовательных школ, студентов I курсов колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала (согласно приложению 46 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республик Казахстан от 25 декабря 2020 года №67, а также требований санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 16 августа 2017 года №611 и дополнениями от 28 августа 2020 года).

Разрешить со второго семестра 2021 года штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов. Признать утратившему силу постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы "О дальнейших ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции" № 1 от 16 января 2021 года. (...) Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - говорится в постановлении.