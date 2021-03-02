Как будут учиться школьники и студенты в Алматы в третьей четверти

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление "Об организации учебного процесса в школах, ВУЗах и СУЗах в период ограничительных мероприятий в городе Алматы", передает zakon.kz.
Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы главсанврач постановил разрешить в третьей четверти 2020-2021 учебного года:
Разрешить со второго семестра 2021 года штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов. Признать утратившему силу постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы "О дальнейших ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции" № 1 от 16 января 2021 года. (...) Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - говорится в постановлении.
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