Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года

В Казахстане началась весенняя охота спустя четыре года, передает zakon.kz.

В Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана сообщили, что 1 марта открылась весенняя охота на селезней и уток. В Казахстане ее не было четыре года, с весны 2017. Охота открывается не по всей стране сразу, а "волной" на 15 дней в период с 1 марта по 15 мая, в зависимости от расположения охотхозяйств, так, чтобы захватить максимальное количество дичи.

Формально охота идет только на селезней. И сторонники весенней охоты горячо доказывают, как у нас в стране все под контролем. Главный вред охоты весной - мощный фактор беспокойства, заставляющий не только уток, но и других птиц покидать водоемы и в итоге снижающий их численность. Ее вред доказан рядом зарубежных научных исследований. А насчет соблюдения правил - все понимают, насколько это реально в нашей огромной малонаселенной стране с ее не самым законопослушным населением, - говорится в сообщении Ассоциации.

Отмечается, что за 4 года без весенней охоты в Казахстане появились данные о повышении численности уток и гусей в ряде мест. Резко упало число случаев браконьерства весной.

Напомним, в 2017 году в Казахстане запретили весеннюю охоту. Тогда в Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщали о нескольких причинах запрета: снизилось численность пернатой дичи, нарушение процесса гнездования, увеличение браконьерства.