Parimatch предлагает любителям спорта побороться за BMW X4 и другие призы на 95 000 000 тенге

C 23 февраля по 15 апреля онлайн-букмекер №1 в Казахстане проводит акцию "Исполню твои желания".
В течение 7 недель Parimatch будет разыгрывать призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди призов телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. Главным призом станет BMW X4!
Как принять участие в акции:
1. Создай новый или зайди в действующий аккаунт на https://parimatch.kz/.
2. Нажми "Участвовать" на странице промо акции.
3. Делай ставки от 2000 тенге на исходы с коэффициентом 1,5 и выше.
4. Чтобы участвовать в еженедельном розыгрыше убедись, что у тебя необходимое количество выигрышных ставок.
Какие призы будут этой неделе:
— Galaxy 21 ultra
— PS5 + fifa 21
— Два Galaxy Watch
— Четыре пары наушников Samsung buds live
— Бонусы на депозит от 1000₸ до 10 000₸ для 850 игроков!
Но это еще не все! Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы для десяти лучших игроков в трех категориях:
— самое большое количество выигрышных ставок
— выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом
— выигрышный ординар с самым большим коэффициентом
На что ставить в ближайшее время
Английская премьер-лига
5 марта, 02:15
Ливерпуль — Челси
7 марта 22:30
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
9 марта 00:00
Челси — Эвертон
UFC
7 марта 11:00
UFC 259 Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
UFC 259 Ян Блахович — Исраэль Адесанья
А чем закончилась предыдущая акция "Врывайся в квартиру" вы можете узнать, посмотрев видео:
Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах.
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