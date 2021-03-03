Подавать заявления на пенсию и пособия можно будет в любом ЦОНе

Для удобства граждан ведется работа по приему заявлений на пенсию и пособия с любого ЦОНа в Казахстане, сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передает корреспондент zakon.kz.

Нами ведется работа по оцифровке процессов, связанных с назначением и выплатой пенсий и пособий. Несмотря на то, что в период действия карантина и ограничительных мер практически все услуги были переведены в электронный или в проактивный формат, доля оказываемых электронных услуг составляет в среднем 60%, проактивных – до 12%, — сказал Оспанов.

По его словам, для увеличения доли оказываемых услуг в электронном и проактивном формате совместно с заинтересованными государственными органами начата работа по изменению подходов и процессов оказания услуг населению.

Уже подготовлены предложения по трансформации и реинжинирингу оказания госуслуг. В целях удобства ведется работа по экстерриториальному приему заявлений на назначение пенсий и пособий. Теперь граждане вне зависимости от места нахождения смогут подать заявления на назначение пенсий и пособий в любом центре обслуживания населения. Поэтапный перевод услуг планируется запускать с 1 апреля текущего года, – сообщил вице-министр.

Кроме того он добавил, что идет работа по цифровизации госуслуг для лиц с инвалидностью, чтобы исключить надобность ходить в разные инстанции.

Нами ведется работа над цифровизацией процессов. В частности, речь идет о заочном установлении инвалидности – заявитель будет обращаться только в медицинские учреждения. Остальные процессы будут проходить без участия человека. Уже проведена интеграция всех необходимых информационных систем, осталось лишь завершить интеграцию с министерством здравоохранения, это будет сделано в ближайшее время, – заверил Оспанов.

Он также напомнил, что в 2020 году запущен портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств (ТСР) и услуг реабилитации, а государство лишь возмещает поставщику их стоимость.

Благодаря этой цифровой площадке стали прозрачными процессы очередности, сократились сроки поставки ТСР, поставщики заинтересованы оказывать свои услуги максимально качественно, чтобы повысить свой рейтинг. Есть, конечно, и сдерживающие факторы, такие как неполный охват интернетом в сельской местности, недобропорядочные поставщики товаров и услуг и ограниченное количество потенциальных поставщиков, но в этом направлении мы тоже работаем совместно с министерством цифрового развития, – отметил Оспанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан