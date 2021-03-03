"Скопинский маньяк" вышел на свободу 

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", 3 марта покинул исправительную колонию в Саратовской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

По иску администрации исправительной колонии №4, где до последнего времени Мохов отбывал наказание, в отношении него после освобождения установят надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин.

Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Еще он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

Как следует из материалов Пугачевского районного суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, "подчиняясь необходимости", при этом вину в преступлении признал частично, "на путь исправления не встал".

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Екатерина Мартынова, одна из жертв Мохова, рассказала о содержании письма, которое ее мучитель и насильник написал ей из тюрьмы.

Девушка почти четыре года провела в заточении в подвале маньяка-насильника вместе со своей подругой. О произошедших с ней событиях Екатерина написала книгу, которая выйдет в свет в марте этого года, одновременно с освобождением ее мучителя, Виктора Мохова.

По ее словам, решение не замыкаться в своей боли, а чаще говорить и писать о случившемся помогло ей стать сильной и свободной. Вторая пленница маньяка, Елена Самохина, выбрала другой вариант, она не общается со своей подругой по несчастью и с журналистами. Елена родила от Мохова двух сыновей, которых он впоследствии подкинул в подъезды жилых домов в Скопине.

Екатерина призналась, что около трех лет назад ее мучитель написал ей на домашний адрес письмо из тюрьмы. При этом никаких сожалений о содеянном, никакого раскаяния маньяк не испытывал, о чем в своем письме и признался. Он даже якобы планирует рассказать о "всей правде" по поводу того, что происходило в подвале.