Еще один комик из Казахстана побывал в гостях у Юрия Дудя

Журналист и блогер Юрий Дудь записал интервью со стендап-комиком Евгением Чебатковым, сообщает zakon.kz.

Евгений Чебатков рассказал Дудю о личном. Его отец провел в тюрьме 17 лет.

Также он рассказал, как на казаха реагируют в России.

Для россиян ты казах на 100% и не важно, как ты выглядишь, - поделился он.

Евгений Чебатков потомок русских сосланных в Казахстан в 30-е годы XX века.

Евгений Чебатков родился и вырос в Усть-Каменогорске. После школы он переехал в Томск и поступил в Томский университет. В 2015 году Чебатков перебрался в Москву и стал ведущим на радио Comedi Radio. На телевидении он дебютировал в шоу Stand Up.

У Юрия Дудя уже побывали в гостях Скриптонит, Jah Khalib, Айсултан Сеитов и Нурлан Сабуров.