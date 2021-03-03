Коллекторов обяжут вести запись разговора с должниками

Новые законодательные нормы разработали депутаты, сообщает zakon.kz.

Их сегодня одобрили в Мажилисе и направили в Сенат, передает Первый канал "Евразия".

Согласно новым нормам, коллекторам запретят донимать должников с чужих телефонных номеров. А также обяжут во время разговоров вести видео и аудиозапись.

В проекте закона также прописали новые требования для микрокредитных организаций. Они должны будут указывать всю сумму кредита на первой странице договора, а начислять пеню смогут только на первые 180 дней просрочки.

Есть хорошая новость и для тех, у кого плохая кредитная история. Срок ее хранения сократят с 10 до 5 лет.