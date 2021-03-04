Алистар Оверим и экс-чемпион Дос Сантос закончили карьеру в UFC

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в супертяжелом дивизионе Джуниор Дос Сантос и Алистар Оверим расстались с промоушеном, сообщает zakon.kz со ссылкой на sport24.

Официального заявления от UFC не было, однако Дос Сантос опубликовал в инстаграме пост, в котором поблагодарил промоушен.

Бойцы также были удалены из рейтинга UFC.

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Дос Сантос дебютировал в промоушене на UFC 90 в 2008 году. В активе 37-летнего бразильского спортсмена 21 победа и девять поражений.

Оверим вошел в UFC в 2011 году уже признанной звездой MMA. В активе 40-летнего нидерландского бойца 47 побед и 19 поражений.

О причинах увольнения не сообщается.