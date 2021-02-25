Не хотевшая рожать девушка все же отказалась от новорожденного ребенка

Добрые люди помогли забеременевшей девушке сохранить ребенка, но после родов она все же отказалась от него, сообщает zakon.kz.

"Подопечная беременная родила, не выкинула в туалет, не абортировала, - сообщила на своей странице в Facebook психолог-консультант Ая Нурдаулеткызы. - Девочка, вес хороший, более 3,7 кг, рост 51 см".

Эта девушка живет в одном из дальних регионов. Забеременев от молодого человека, с которым встречалась, и который обманул ее - он оказался женатым - она не захотела рожать. Узнав об этом, психолог решила помочь ей сохранить ребенка. Поговорила с ней и когда девушка согласилась не делать аборт, объявила сбор денег для приезда и проживания этой девушки в городе. К слову, ее мама тоже была против ребенка.

Когда девушка приехала в город, нашлись люди, которые, в случае ее отказа от ребенка, готовы были взять его к себе, хотя у них своих было четверо детей. Также эта семья закрывала расходы беременной девушки в течение трех месяцев, в том числе прописали ее у себя, поставили на учет в поликлинику, ходили с ней по врачам, у нее была сильная анемия, авитаминоз. Кормили, заботились о ней, вывозили на природу, гуляли по городу. В общем, как могли развлекали, чтобы она не чувствовала себя одиноко.

На днях эта девушка родила, но от ребенка все же отказалась. Помогавшая ей семья тоже решила не брать ребенка, их траты были просто благотворительными.

Психолог и все, кто помогал этой девушке, надеялись, что она передумает, что в ней раскроются материнские чувства и она примет своего ребенка. Но, увы, она решила отдать малышку дальней родственнице.

- Жаль малышку, которая, не успев родиться, уже получает свой жизненный сценарий отвергнутости, - говорит Ая. – Возможно, мы стали причиной, что этого ребенка не убили из-за уята, как обычно...

Эта история не оставила равнодушными пользователей соцсетей, многие сожалели о случившемся и писали в комментариях (стилистика сохранена): "Слезы навернулись... Бедная девочка, но все же будем надеяться, что мамочка опомниться", "Пусть добро многократно вернется тем людям, ктр помогли. И дай Аллах, чтобы появилась любящая мама у ребенка", "Счастье дал ей Всевышний вместе с этим ребенком, жаль, что она отказывается", "Слов нет, конечно, раз родился, должен жить. Его возьмут хорошие люди, и он не узнает, что брошен матерью, ей, кажется, не дано чувство любви, материнства…", "Каждому малышу нужна мама", "Дай Бог сил этой девочке, чтобы принять материнство и взять ответственность за свою малышку", "Может, покормит, приложит к груди и одумается", "Не все, кто родили, родители, так что если все же хочет отдать ее, то так даже лучше для малышки". "Надеюсь, что о ней будет заботиться ее новая мама. А девушка лишь бы документы правильно оформила", "А мать малыша не боится, что придет время и она горько пожалеет о своем предательстве, кровинушка ведь", "Можно ее номер, мб я ее уговорю?" и так далее.

Нашлись и такие, кто готов был забрать ребенка. Так, один из пользователей оставил под постом комментарий: Конец формы"Если что, я с женой можем забрать ребенка" , другой спрашивает, " А ребенка можно усыновить?". Третьи призывают девушку опомниться и никому не отдавать ребенка: "Хоть бы не отказалась, хоть бы приняла. Какая она потом была бы счастливая! А так будет всю жизнь жалеть", "Слава Богу, что сохранила, не уничтожила ребенка. Было бы хорошо, если бы она не отдавала его, не отвергала".

К счастью, ребенка она решила отдать родственнице.

Почему некоторые девушки, забеременев, не хотят рожать и готовы отказаться от ребенка? По мнению психоаналитика Зубайды Кененбаевой, в данной ситуации эта девушка не хочет брать на себя ответственность, даже когда она была с партнером.

"То есть ответственность она переложила на него. Но, к великому сожалению, этот партнер оказался подобие ее и не может или не хочет брать ответственность на себя. Получается, они перекидывали ответственность один на другого и, в конечном счете, она оказалась там, где она есть. В этот момент появляются добрые люди, и она перекинула ответственность на них, как вначале перекинула эту ответственность на психолога. И когда уже родила, она перекидывает ответственность на какую-то родственницу, которая возьмет ребенка и будет уже отвечать за него, но не она".

Психолог дошкольного учреждения Разия Абдыкадырова считает, что в данном случае не стоит осуждать молодую мать, "поскольку мы не знаем ее жизненных обстоятельств, не знаем, каким образом она приняла решение рожать. Возможно, ее уговаривали.

Это самая большая ошибка, когда беременную уговаривают, оказывают на нее психологическое давление, заставляя таким образом рожать. То есть данное решение должна принимать сама девушка, сама беременная женщина, она сама должна взять на себя ответственность и принять решение. В данном случае получилось так, что она родила с помощью хороших добрых людей, которые ей помогали, но, тем не менее, она отказалась от ребенка. Все это говорит о том, что решение об отказе от ребенка ею было принято задолго до этого".

Психологи едины во мнении, что для профилактики отказов от новорожденных детей нужно выявлять женщин группы риска как можно раньше и оказывать им всестороннюю помощь.

Торгын Нурсеитова