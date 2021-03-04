Нужно ли магазинам у дома оформлять накладные на товары

Как будет в ИС ЭСФ списываться реализованный в розницу товар и нужно ли магазинам у дома оформлять сопроводительные накладные на товары, на эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.
Как пояснили в КГД, в рамках пилотного проекта отсутствует требование по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ) для магазинов у дома, которые осуществляют реализацию товаров исключительно физическим лицам с выдачей покупателям чека контрольно-кассовой машины.
Согласно правилам реализации пилотного проекта по установлены особые положения по оформлению СНТ в розничной торговле, согласно которым в ИС ЭСФ процедуры по СНТ осуществляются без участия субъекта розничной торговли автоматически по заданным алгоритмам, - пояснили в комитете.
Так, согласно пункту 73 Правил реализованный товар поставщика, осуществляющего реализацию товара в розничной торговле, автоматически списывается с виртуального склада на 16 календарный день со дня реализации на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.
Поставщик является субъектом розничной торговли при соответствии следующим критериям:
Это означает, что налогоплательщики, работающие по упрощенной декларации не оформляют СНТ при реализации товаров конечному потребителю при условии применения онлайн контрольно-кассовых машин, - отметили в комитет госдоходов.
При этом, учитывая, что в течение 14 дней покупатели имеют право вернуть товар в магазин, списание реализованного в розничной торговле товара осуществляется после 15 дней на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.
Для этого Система обрабатывает чеки ККМ, полученные от Оператора фискальных данных (ОФД), в которых содержится новое поле "PRODUCT ID". По этому полю Система автоматически находит товар на Виртуальном складе, проверяет, что название товара и единицы измерения в чеке соответствуют названию товара и единицам измерения на Виртуальном складе, и списывает его.
Наличие остатков у розничного реализатора на Виртуальном складе в связи с задержкой передачей чеков ОФД не является нарушением законодательства.
В случае добровольного применения СНТ все налогоплательщики могут работать бесплатно на сайте ИС ЭСФ на основе бесплатного ЭЦП НУЦ (Национального удостоверяющего центра). Кроме того, оформление СНТ и ЭСФ возможно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения ИС ЭСФ, доступного в PLAY MARKET, - пояснили в КГД.
Там отметили, что в период проведения пилотного проекта санкции по СНТ не применяются.
Сроки проведения пилотного проекта по СНТ продлеваются:
Срок начала пилотного проекта по СНТ на товары из Перечня изъятия ВТО и товары цифровой маркировки переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года.
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