Никому не дарите цветы. Шуточный фейк прокомментировали в Минздраве

В преддверии 8 Марта в Сети появилось шуточное предостережение - о возможности заразиться коронавирусом через цветы, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram.

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Пацаны, всем салам. Срочное объявление! Сейчас с другом виделся. Он в здравоохранении работает. Всем родным передайте. Пошло новое распространение коронавируса - активно передается через цветы. Не шутите с этим. Воздержитесь от подарков и цветов до 10 марта. Всем здоровья, берегите себя. Не нужно никому дарить цветы - это все серьезно, - отметил автор.

По официальным данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, информация является фейковой.

Комитет с определенной долей юмора и понимания относится к аудиосообщению, распространяемому в мессенджерах касательно передачи коронавируса через цветы в период праздничных дней до 10 марта. Вместе с тем, Комитет официально заявляет, что данная информация является фейковой. На сегодня в Сети распространяется большое количество информации, публикуемой в развлекательных целях и не преследующей цели дезинформировать население, создавая угрозу его безопасности. В связи с этим, Комитет не видит необходимости давать официальные опровержения на все публикации шутливого характера, - отметил Ержан Байтанаев, официальный представитель Комитета.