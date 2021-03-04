Казахстан возобновляет авиасообщение с Таджикистаном

Казахстан возобновляет рейсы в Таджикистан, сообщает zakon.kz.

По данным МИИР РК, разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы – Душанбе – Алматы с частотой по 2 рейса в неделю с каждой стороны.

С 14 марта 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой 1 рейс в неделю (воскресенье), - отметили в ведомстве.

Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией "Somon Air" с частотой 1 рейс в неделю (четверг).

Стоит отметить, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.

Также, с 16 марта Казахстан возобновляет рейсы в Грузию.