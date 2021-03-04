Аферист просил деньги на "похороны" матери и сестры

Мошенник из СКО обманывал сельчан "похоронами" родственников, сообщает zakon.kz.

По данным полиции области, ранее судимый житель райцентра Сергеевки был задержан 15 февраля за кражу в магазине.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре прошлого года он попросил у одного из местных жителей 50 тысяч тенге, ссылаясь на то, что, якобы, нуждается в деньгах на похороны сестры. Сестры у него никогда не было, однако обман удался. В январе мужчина устроился разнорабочим в одно из хозяйств района. Отработав две недели, он обратился к руководителю с просьбой о материальной помощи – на сей раз требовалось "похоронить" мать. Предприниматель, не догадываясь, что женщина жива и здорова, откликнулся на просьбу и дал ему 62 тысячи тенге. После этого подозреваемый на работу уже не выходил, - отметили в ведомстве.