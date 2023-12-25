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Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра

Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра Фото: Facebook/Javier Milei
Президент Аргентины Хавьер Милей признался, что не знает размера своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в эфире телепередачи на канале Canal 13.

"Я не знаю, я никогда не смотрел на зарплату. Моими деньгами управляет моя сестра. Дома у кузнеца все ножи деревянные", — заявил Милей в ответ на вопрос о том, сколько он зарабатывает как президент.

Милей стал президентом Аргентины после выборов, прошедших в ноябре 2023 года. Он набрал 56%, а его соперник, кандидат от правящей на тот момент коалиции и министр экономики Серхио Масса, — 44%.

10 декабря Милей официально вступил в должность главы государства и "тайно" принял присягу у нового правительства. 12 декабря в избранного президента Аргентины кинули стеклянную бутылку во время парада по улицам Буэнос-Айреса после церемонии инаугурации. 

Хавьеру Милею 53 года, его сестре Карине — 50 лет. До его победы на президентских выборах она занималась стратегией его избирательной кампании. После того как результаты голосования были объявлены, Хавьер Милей заявил, что без Карины "ничего из этого было бы невозможно".

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