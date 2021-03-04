Из Казахстана стали меньше уезжать

Из Казахстана в 2020 году уехали более 29,1 тыс. человек, приехали жить в страну 11,4 тыс. мигрантов. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Казахстана (БСН РК), передает zakon.kz.

При этом разница между приехавшими и уехавшими составила минус 17,6 тыс. Впервые за последние несколько лет количество выезжающих сократилось на 35,6%.

Как видно из сводных данных статистических сборников БНС РК за 2010-2020 годы, сальдо миграции Казахстана имеет отрицательные значения уже больше 10 лет.

Причем с 2013 года этот показатель каждый год увеличивался.

По итогам 2020 года миграционный отток сократился с минус 33 тыс. человек до минус 17,6 тыс. человек, или на 46,6%.

Стоит отметить, что количество прибывших также сократилось - на 6,6%. Вероятно, это связано с пандемией COVID-19.

Согласно статданным, в прошлом году большинство казахстанцев переехали в Россию – 25 139 человек (- 36,8% по сравнению с 2019 годом), в Германию – 2250 (-19,8%), в США – 247 (-9,5%), в Беларусь – 234 (-34,3%), в Узбекистан – 199 (-54,3%), в Канаду – 111 (+35,4%), в Кыргызстан – 85 (-52%), в Украину – 71 (-12,3%), в Израиль – 61 (-59,3%), в Турцию – 54 (-33,3%) и в Азербайджан – 32 (-17,9%).

Между тем в Казахстан переехали из России – 3614 (+6,6%), Узбекистана – 2595 (-37,6%), Китая – 1560 (+4,7%), Туркменистана – 1192 (+36,4%), Кыргызстана – 465 (+23,7%), Турции – 312 (рост в 2,3 раза), Азербайджана – 176 (-11,6%), Германии – 175 (-24,6%), Таджикистана – 158 (-8,7%), Монголии – 147 (-46,4%), Ирана – 106 (-17,2%), Грузии – 99 (рост в 2,3 раза), США – 73 (-12%), Украины – 70 (-31,4%), Беларуси – 42 (-44%), Армении – 23 (-32,4%).

В региональном разрезе лидером по количеству выехавших стала Карагандинская область (4,1 тыс. человек). На втором месте – Восточно- Казахстанская область - 3,8 тыс. человек, на третьем – Костанайская область -3,3 тыс. человек.

По образованию

Среди покинувших Казахстан высшее образование имеют 8183 человека (37,7%), среднее профессиональное – 7417 (34,2%), общее среднее – 4334 (20%), основное среднее – 1746 (8%).

Среди прибывших мигрантов высшее образование имеют 1873 человека (19,5%) среднее профессиональное – 2527 (26,3%), общее среднее – 3447 (35,8%), основное среднее – 1777 (18,5%).

По национальностям

В разрезе национальностей в другие страны из Казахстана уехали 20 313 русских, 2481 немец, 2097 украинцев, 1311 казахов, 807 татар, 423 поляков, 355 белорусов, 183 корейца, 138 узбеков, 113 азербайджанцев, 90 чеченцев, 75 молдаван, 63 башкира, 58 греков, 52 болгарина, 50 армян и другие.

В страну же приехали 5575 казахов, 2651 русских, 506 узбеков, 310 турок, 278 кыргызов, 267 азербайджанцев, 230 украинцев, 219 каракалпаков, 204 немца, 182 таджика, 162 татарина, 144 корейца, 126 афганцев, 46 туркменов, 45 чеченцев, 44 белоруса, 40 уйгуров и т.д.