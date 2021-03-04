Парикмахер бесплатно подстриг бомжа и превратил его в супермодель

Парикмахер сделал бесплатную стрижку бомжу и показал результат. Ролик появился в TikTok-аккаунте стилиста, передает zakon.kz.
Стилист по имени Джей (Jay) объяснил, что бездомный подошел к нему на улице и попросил один доллар, чтобы накопить на стрижку и устроиться на работу, пишет lenta.ru.
Он сказал, что потерял своих детей и хочет вернуть семью, — объяснил мужчина.
Парикмахер пожалел бомжа и сделал ему бесплатную стрижку. На размещенных в сети кадрах Джей показал бездомного до и после преображения.
На видео видно, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после — его волосы стали аккуратными, чистыми и уложенными в короткую прическу.
Ролик набрал больше пяти тысяч просмотров.
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