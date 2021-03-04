Казахстан и Узбекистан планируют построить завод по производству лекарств

В Ташкенте состоялась встреча делегации Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Бехзода Мусаева, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и Узбекистане, а также дальнейшие совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Стороны также выразили уверенность, что все решения, принятые в ходе встречи, придадут импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству и способствуют повышению благосостояния братских народов Казахстана и Узбекистана.

Тугжанов подчеркнул, что пандемия COVID-19, охватившая весь мир, вновь продемонстрировала необходимость взаимодействия и взаимной поддержки двух стран.

В свою очередь Мусаев отметил высокий уровень оперативности руководства Казахстана в вопросах своевременного реагирования на эпидситуацию, обеспечения доступности ПЦР-тестирования и лекарственных средств для населения, строительства новых больниц. Заместитель премьер-министра Узбекистана особо подчеркнул успешность внедрения информационных технологий, которые способствуют противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Представители правительства Узбекистана выразили готовность активизировать партнерство в направлении здравоохранения в виде постоянного обмена информацией по текущей эпидемиологической ситуации.

Далее вице-премьеры двух стран обсудили совместные проекты в области фармацевтической промышленности, среди которых строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств на территории Казахстана и создание предприятий по производству фармацевтической продукции в Узбекистане.

В условиях пандемии особенно актуальным является вопрос вакцинации. Казахстанская делегация рассказала о промежуточных итогах I и II фазы клинических испытаний инактивированной вакцины QazCovid-in. Результаты первого и второго этапов показали высокую эффективность. В настоящее время проводится третья фаза клинических испытаний, где принимает участие 3 тыс. человек.

В продолжение встречи Тугжанов выдвинул предложение о разработке и подписании соглашения между министерствами здравоохранения двух стран. По словам вице-премьера, этот шаг даст новые возможности для развития области здравоохранения, в том числе цифровых технологий и интеллектуальных систем, медицинского образования и науки, фармации, государственно-частного партнерства и других сфер.

В рамках двухдневного визита казахстанская делегация посетит ряд медицинских центров и фармацевтических предприятий, а также Ташкентскую медицинскую академию.

Как сообщается, Тугжанов пригласил узбекских коллег посетить с ответным визитом Казахстан, чтобы ознакомиться с работой ведущих медицинских центров. Бехзод Мусаев поблагодарил за приглашение и выразил готовность продолжать дальнейший обмен опытом, знаниями и достижениями в области здравоохранения и образования.