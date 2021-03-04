Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

4 марта состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает zakon.kz.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в своем выступлении отметил что на сегодняшний день наблюдается положительная динамика в отношении борьбы с распространением коронавируса, и постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты.

По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тыс. барр/сутки соответственно. пресс-служба МЭ РК

Таким образом, как отметили в ведомстве, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в апреле составят 1,457 млн барр/сутки или -15% от базового уровня (1,709 млн барр/сутки - уровень ноября 2018 года).

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