Детей швыряли на пол и били в детсаду: появились новые подробности

Кадры, на которых воспитатель детского сада швыряет ребенка на пол, а потом бьет, шокировали казахстанцев. Видео сняли камеры наблюдения в одном из дошкольных учреждений Усть-Каменогорска, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", когда родители увидели, как обращаются с их малышами, многих едва не хватил удар, и это не единственный случай. На жутких кадрах Алена Симонова узнала своего сына. Мальчика воспитатель сначала грубо швырнула на пол, а потом начала бить. Когда женщина увидела, что творят в детсаду с ее ребенком, у нее началась истерика.

Я в шоке, что случилось с моим ребенком. Это мой ребенок на видео. Я не знала, что делать, у меня была ужасная истерика, у меня до сих пор нет внятных объяснений ее поступку. Я не знаю, каким человеком надо быть, и даже не знаю, какими словами это можно оправдать и утешить, чтобы я хоть как-то ее поняла. мама воспитанника детсада Алена Симонова

В группе "Еркетай" занимались дети в возрасте двух-трех лет. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что малыши тут постоянно подвергались насилию.

Мы никто этого не ожидали, я просто опешила и я, смотря видео, стала вглядываться и искать свою дочь. мама воспитанницы детсада Виктория Малышкина

Шокирующее видео с участием своего сына увидела и Динара Абитаева. На этих кадрах мальчика воспитатель буквально доводит до истерики. Во время обеда сначала отбирает у него тарелку, а потом, зажав ему руку, начинает насильно кормить. Ребенок в слезах, но его даже не пытаются успокоить.

Я вчера ходила и просматривала несколько дней. С моим ребенком тоже грубо обращались, я тоже все это записала и тоже буду обращаться в суд, и буду писать заявление, потому что это не приемлемо - такое обращение с детьми. мама воспитанника детсада Динара Абитаева

Отмечается, что чиновники от образования факт жестокого обращения подтвердили. Сразу после жалоб родителей в детсаду началась проверка. Директора и воспитателя уволили, и в отношении последней возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Крайне редко такая статья применяется, а если применяется, то действительно это говорит о том, что особое внимание этому факту уделено. Мы сегодня передали все материалы в департамент контроля по обеспечению качества в сфере образования. Совместно мы будем принимать решения. заместитель руководителя Управления образования ВКО Динара Шаухина

Также сообщается, что историей заинтересовались в прокуратуре, где изучают все видеозаписи.

Создадим рабочую группу по обследованию ситуации не только в этом детском саду, но и во всех детских садах города. Это будет с привлечением уполномоченных образования, департамента качества в сфере образования, правоохранительных органов и других с включением лиц от общественности для проведения обследования. помощник прокурора ВКО Лаура Тугелова

Как отмечается, с родителями и детьми работают психологи. Если вина воспитателя младшей группы будет доказана, ей грозит штраф в размере 500 тысяч тенге или арест до 40 суток. Но мамы и папы намерены наказать также директора, методиста и медицинского работника детсада - за то, что те закрывали глаза на жестокое обращение с детьми.