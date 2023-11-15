Давила пальцами глазницы, швыряла, била об пол: няню обвинили в избиении малыша в Кызылорде

В Кызылорде полиция завела уголовное дело на няню детского сада "Нұр-Арай-Орда". Мать пострадавшего малыша в Instagram обратилась к общественности, сообщает Zakon.kz.

"Мой сын – Руслан Котлов 2022 года рождения. В 2023 году в сентябре стала водить в детский сад, так как мне нужно было выходить на работу. Понятно, что ребенок маленький, поэтому его нужно кормить, поить, ухаживать. Сын постоянно плакал там. Уже 15 сентября на ребенке я увидела большие гематомы. Я стала требовать разбирательств – в детском саду мне не хотели показать видео, вызвала полицейских, но они не хотели принимать мое заявление, но потом все-таки приняли и дали мне направление на экспертизу.

Фото: скриншот

Когда мне показали видео, что произошло с моим сыном, я была в шоке. Няня давила пальцами ему глаза, толкала, дергала, и била головой об пол, кулаками по голове. Ребенок с открытыми глазами впал видимо в ступор, няня его стала бить по попе, схватив за ноги.

Фото: скриншот

"Всеми силами я добиваюсь справедливости, так как у меня не хотели принимать заявление в полиции. Я написала в Генеральную прокуратуру РК, Администрацию Президента РК, Министерство образования РК, в фонд "НеМолчи.kz", так как облоно и полиция бездействовали, и только после этого дело стало продвигаться. Дело завели, но административное, а не уголовное. А она же избивала ребенка, есть же видеозаписи", – рассказала мама Руслана Котлова Елена Камнева.

В ходе следствия женщина узнала, что у этого детского сада нет лицензии на работу с маленькими детьми.

"Когда в детский сад приехала полиция, заведующая сказала, что у ее учреждения нет лицензии для работы с маленькими детьми. Но как такое может быть? Чтобы устроить в этот детсад сына, я занимала электронную очередь в ЦОНе. Получается, что в ЦОНе нет информации о том, что в данное учреждение не принимают годовалых малышей? Почему не проверяются детские сады? Кто отвечает за безопасность детей в этих учреждениях?", – недоумевает Елена Камнева.

По информации ДП полиции Кызылординской области, 15 сентября в полицию Кызылорды поступило заявление о принятии мер к воспитателю, которая нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детских садов. На основании заявления Управлением полиции города проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним) Уголовного кодекса РК. В рамках расследования полиция проводит необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи. Назначены судебные экспертизы. По результатам судебно-медицинской экспертизы ребенку нанесен "легкий вред здоровью". Ожидаются результаты судебно-габитологической экспертизы.

"В отношении 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке в ОВД. Также в соответствии со статьей 200 УПК РК (Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона) направлено представление в областное управление образования", – сообщил начальник УП города Кызылорды полковник полиции Касанов Айдар.



