В странах ЕАЭС планируют запретить одноразовые пакеты

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют поэтапно запретить использование пластиковых пакетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.
Запрет на производство и использование пакетов сегодня предусмотрен стратегией развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Планируется также включить в документ конкретные действия по вводу запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Проект будет утвержден в первом квартале этого года.
В Беларуси инициативу поддержали. В Минприроды России также выступили за снижение ввоза и производства пластика, который негативно влияет на окружающую среду.
Хотите быть в курсе важных новостей?