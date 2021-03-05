Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму соболезнования в связи с катастрофой военного вертолета, унесшей жизни многих людей, сообщает zakon.kz.

С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета "Кугар" в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и братскому турецкому народу, – говорится в телеграмме.

4 марта в Турции разбился военный вертолет - одиннадцать турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате катастрофы.