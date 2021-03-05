Неожиданное решение ОПЕК: тенге отреагировал укреплением

О событиях на внешних рынках и о разнонаправленном влиянии внешних факторов на тенге рассказал директор Департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов, передает zakon.kz.

Так, 5 марта на утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 419,48 (-0,14) тенге. До вчерашнего дня было небольшое ослабление тенге.

Небольшое укрепление тенге на сегодняшней торговой сессии непосредственно связано с внешними фундаментальными факторами, динамика которых была разнонаправленной. Прежде всего, на укрепление тенге повлиял скачок цен на нефть. Котировки нефти эталонной марки Brent вновь вернулись к ранее достигнутым пиковым значениям, прибавив более 5% в пятницу утром в сравнении с ценами на открытие четверга, - отметил Нуржан Турсунханов.

По его словам, сложившейся ситуации на рынке нефти предшествовала новость о неожиданном решении ОПЕК+ сохранить объем добычи в апреле неизменным. Кроме того, Саудовская Аравия также сообщила о намерении сохранить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день.

Он напомнил, что министерская встреча нефтяного картеля ОПЕК+ состоялась в четверг 4 марта. Ранее ожидалось, что по итогам встречи страны нарастят добычу на 0,5 млн баррелей в день.

С другой стороны, наблюдалось укрепление доллара США против большинства валют. Несмотря на то, что ФРС заявил о приверженности к сохранению стимулирующей монетарной политики до существенного прогресса в занятости и инфляции, Дж. Пауэлл в своем вчерашнем интервью Wall Street Journal не выразил большой обеспокоенности по поводу роста доходности облигаций с начала года. Интервью главы ФРС придало очередной виток росту доходности ГЦБ США. Доходность 10-летней казначейской облигации достигла отметки 1,57% впервые с середины февраля 2020 года, что повлияло на снижение привлекательности Emerging markets, - пояснил представитель Нацбанка.

Заявления главы ФРС способствовали укреплению доллара США к мировым валютам, включая валюты развивающихся стран. Южно-Африканский ранд с утра четверга по пятницу ослаб на 1,5%, бразильский реал на 0,9%, мексиканское песо на 0,8%.

Дополнительным фактором давления на тенге, по его словам, стало ослабление российского рубля, который просел на 0,7% на фоне сообщения Bloomberg со ссылкой на источники, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России за использование химического оружия.

Сообщается, что США в качестве крайней меры рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга вместе с ЕС. По данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы держат 42,8 млрд долларов в рублевых облигациях федерального займа, занимая 23,4% от общего рынка.

На фоне этих событий 5 марта биржевые торги доллара США против тенге открылись с незначительным укреплением до уровня 419,00 за доллар. Под воздействием разнонаправленных внешних факторов динамика курса тенге в рамках политики свободно плавающего обменного курса продолжает формироваться под воздействием спроса и предложения, - резюмировал Турсунханов.