После переворота в Мьянме военные попытались вывести из США миллиард долларов

Военные Мьянмы после переворота пытались снять $1 млрд со счета страны в США, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, система защиты Федеральной резервной системы остановила выполнение операции, а вскоре президент США Джо Байден издал указ, позволяющий на неопределенный срок заблокировать транзакцию.

Мьянманские военные объявили 1 февраля о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Представители армии объяснили свои действия масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на протесты, которые жестко пресекаются силами безопасности.