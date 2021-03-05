Массовые "поиски сокровища" в Актау: блогеру грозит крупный штраф

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали массовое скопление на берегу Каспийского моря, где люди искали спрятанные блогером часы, передает zakon.kz.

По словам официального представителя комитета Ержана Байтанаева, по итогам проверки организаторам может грозить штраф от 30 до 230 МРП (87 510 до 670 910 тенге) согласно статье 425 КоАП РК.

Он также напомнил, что в стране продолжают действовать все ограничительные меры согласно постановлениям главных санврачей областей.

Блогер Нурдаулет ("Простой казах") 4 марта сообщил в Instagram о том, что спрятал смарт-часы на набережной. Позже очевидцы сняли на видео столпотворение из его подписчиков.