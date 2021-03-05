Как будут учиться школьники с 1 марта. Постановление санврача

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов 5 марта подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Так, разрешается в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

Также говорится об ограничении деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "красной" зоны в "желтую"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой".

Кроме того, речь идет об изменении Алгоритма соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы.

Ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю, адвокату и защитнику для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 00 часов 9 марта 2021 года.