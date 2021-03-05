Болельщиков могут пустить на матч сборной Казахстана с чемпионами мира

Казахстанская федерация футбола опубликовала обнадеживающее заявление: болельщиков могут пусть на стадион "Астана Арена" на игру нашей сборной против действующих чемпионов мира - команды Франции в отборе на мировое первенство 2022 года, передает zakon.kz.

Сборные Казахстана и Франции попали в отборочную группу D на Чемпионат мира 2022 года в европейской зоне. Для обеих команд игра в Нур-Султане, которая пройдет 28 марта, станет первой в отборочном цикле. На данный момент из-за коронавируса доступ болельщиков на спортивные соревнования, проводимые в Казахстане, запрещен. Но есть хорошие новости.

Сообщаем, что ведем переговоры с Главным санитарным врачом города Нур-Султан по допуску зрителей на домашний матч национальной команды. В случае положительного решения, на матч Казахстан – Франция смогут попасть до 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона с соблюдением всех санитарных норм. Также планируется запуск продажи билетов - ориентировочно 10-12 марта, - сообщили в КФФ.

Расписание матчей сборной Казахстана в отборочном раунде ЧМ-2022 группы D выглядит так:

28.03.2021 Казахстан - Франция

31.03.2021 Украина - Казахстан

01.09.2021 Казахстан - Украина

04.09.2021 Финляндия - Казахстан

07.09.2021 Босния и Герцеговина - Казахстан

09.10.2021 Казахстан - Босния и Герцеговина

12.10.2021 Казахстан - Финляндия

13.11.2021 Франция - Казахстан