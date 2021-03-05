Как будут проводить таможенные проверки

Таможенные проверки будут проводиться на основе оценки системы управления рисками. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Это предусматривают принятые поправки по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности. Что позволит повысить результативность проверок,- считают в КГД.

Камеральные таможенные проверки

Так, на основе результатов системы управления рисками (СУР) проверяемому лицу направляется уведомление об устранении нарушений, при исполнении которого проверяемое лицо не привлекается к ответственности и не подвергается таможенной проверке.

В случае неисполнения таких уведомлений органы государственных доходов выносят распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика на сумму уведомления, а также вправе назначить таможенную проверку в порядке, предусмотренном главой 47 Таможенного кодекса, - отметили в комитете.

Как отмечается, для выполнения этой нормы разработан проект приказа Министерства финансов РК по утверждению форм документов, который в настоящее время находится на стадии согласования.

Сама норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.

Выездные таможенные проверки

При этом комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на сайте уполномоченного органа:

на первое полугодие – до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок;

на второе полугодие – до 25 мая текущего календарного года.

Кроме того, органы государственных доходов не менее чем за 30 календарных дней до начала проведения комплексной выездной таможенной проверки направляют проверяемому лицу извещение о проведении комплексной выездной таможенной проверки.

Для выполнения этой нормы также разработан проект приказа Министра финансов РК "Об утверждении Правил выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками для назначения комплексных выездных таможенных проверок".

В настоящее время проект приказа находится на стадии согласования. Норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.