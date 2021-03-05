До любой точки страны. ForteBank и Казпочта расширят сеть доставки товаров в Казахстане

ForteBank и "Казпочта" подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит расширить сеть доставки товаров от крупных городов, до небольших сел в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Последние два года Forte развивает экосистему своих продуктов. Одна из частей этой экосистемы является создание онлайн маркет плэйса под брендом Forte Market. Это стратегический проект, в который мы не только вкладываем много ресурсов и усилий, но и приносим пользу нашим клиентам. И сегодня мы рады подписать меморандум с "Казпочта". Думаю, это следующий этап развития Forte, где мы будем пользоваться услугами компании, а это в свою очередь дает нам возможность работать с более распространенной сетью по всему Казахстану. председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили

По словам председателя правления "Казпочта" Каната Алпысбаева данный меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в части оказания почтовых, агентских и финансовых услуг Казпочтой.

Так, например, согласно меморандуму, экосистеме Forte, в первую очередь ForteBank, ForteMarket, и ForteMobile планируется скоординировано использовать мощности фулфилмент-центров Казпочты, которые предлагают интернет-магазинам полный спектр услуг: начиная от хранения товаров заканчивая его упаковкой и отправкой клиенту.

Глава нацкомпании напомнил, что "Казпочта" с прошлого года обновила стратегию с учетом развития электронной коммерции, чтобы быть в тренде и предоставлять необходимый вид услуг по логистике, транспортировке и хранению.

Тот концепт, который развивает Forte Bank он очень динамичный. Я бы сказал, что имеет определенную уникальность. То есть продукт не повторяет существующие интернет магазины и имеет большую динамику. Мы соответственно предлагаем совместное развитие и поддержку всех логистических решений и вопросов, начиная от фулфилмент-центров в наших областных городах, а также обеспечения в районных центрах и сел, где "Казпочта" представлена, — объяснил Канат Алпысбаев.

Он добавил, что сегодня стороны договорились о начале работы с Алматинского рынка, но в дальнейшем по мере развития Forte Market география таких услуг будет расширяться.

Председатель правления "Казпочта" уточнил, что крупная инфраструктура и налаженная логистика компании – это не только доставка, но сопутствующие услуги по складированию и фулфилменту.

Стоит отметить, что ForteMarket, предлагает сегодня обширный каталог из более чем 200 000 наименований товаров от более чем 500 продавцов. На ForteMarket удобно выбирать товар по доступной цене и совершать заказы, в том числе в кредит или в рассрочку на 12 и 24 месяца. Онлайн одобрение клиент получает за 2 минуты.





Филиальная сеть "Казпочта" в свою очередь представлена 3 728 отделениями по всему Казахстану, поэтому клиентам из регионов и удаленных райцентров, небольших городов представится возможность получать заказы в любом из отделений почты.

Сейчас мы работаем уже с "Казпочта" по курьерским доставкам всех заказов, которые есть Forte Market. Теперь клиенты смогут получить заказы в соответствующих отделениях, где есть "Казпочта". Тем самым мы зону покрытия и доставки мы резко увеличиваем. Мы также договорились о запуске пилотного проекта по фулфилмент центру в Алматы. Этот проект позволит увеличить скорость по курьерской доставке до конечных клиентов также по всему Казахстану. генеральный директор ForteMarket Дмитрий Комиссар

По его словам, уже сейчас порядка 55 % всех курьерских доставок на Forte Market осуществляется через Казпочту.

Мы ожидаем, что в ближайшее время эта доля будет только увеличиваться. Если говорить о курьерской доставке, то этот тип услуги наиболее популярный в Казахстане и на Forte Market. Сейчас у нас в базе 130 тыс. клиентов, но эта цифра растет ежемесячно на 20-30 %. За прошлый год мы эту цифру увеличили в 15 раз, поэтому темпы развития и динамика роста очень высокая, — подчеркнул гендиректор.