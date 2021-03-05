Зеленский лишил Саакашвили должности

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Михаила Саакашвили из Координационного совета по градостроительству. Вместо него теперь будет другой чиновник, сообщает zakon.kz.

Официальный указ опубликован на сайте президента.

В указе Зеленского не сказано, почему его решили исключить.

Вместо него президент Зеленский включил в Координационный совет эксперта Исполнительного комитета реформ в Украине Георгия Цхакая.

В документе указано, что Цхакая займет пост по собственному желанию. Сейчас он входит в Исполнительный комитет реформ, которым руководит Саакашвили. Ранее он работал в налогово-таможенной службе Грузии.

Саакашвили работал в совете по вопросам градостроительства с конца 2020 года.