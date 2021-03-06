Еще 10 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 марта, сообщает zakon.kz.

На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 789 человек (13 318 КВИ+ и 5 471 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 455 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 334 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 226 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 52 пациента;

•на аппарате ИВЛ – 52 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 4 марта 2021 года зарегистрировано 42 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 215 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 504, случаев с летальным исходом - 637, всего выздоровели – 43 396 человек.