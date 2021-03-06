150 фур застряли на дороге из-за бурана в Акмолинской области

6 марта 2021, 09:54
Фото: cheltv.ru

Пятого марта 150 фур застряли на дороге из-за бурана в Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Дорога заблокирована легковыми машинами, все они выехали на закрытые трассы, несмотря на предупреждения службы ЧС.

По данным МЧС, из-за непогоды 5 марта были закрыты более 130 дорог республиканского и областного значения в восьми регионах страны.

Алматы вчера завалило снегом. Тяжести не выдержали деревья. Были повреждены четыре машины. А жителям Актюбинской области пришлось самим чистить девятикилометровую дорогу, чтобы попасть из села в город на работу.


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