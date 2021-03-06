Ученые объяснили вред отказа от мяса

Веганская диета, исключающая мясные и молочные продукты, оказалась вредна для костей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые установили, что такой рацион может привести к риску переломов.

Исследователи выяснили, что веганы, как правило, имеют более слабые кости из-за нехватки питательных веществ, которые содержатся только в продуктах животного происхождения.

Ученые провели ультразвуковое исследование пяточной кости 72 человек, половина из которых оказывались от мяса и молока, а другая половина — нет. С помощью ультразвука специалисты определили 12 маркеров, которые указывают на состояние костей. В них входят витамины А и В6, лизин, лейцин, омега-3 жирные кислоты, селенопротеин Р, йод, кальций, магний и другие элементы.