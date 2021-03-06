В Павлодаре мужчина распилил дом на две части и построил гостиницу на своей половине

В Павлодаре один из хозяев двухквартирного строения решил возвести на месте своей половины гостиницу. Восстанавливать полноценную стену соседям не стал, заколотил фанерой. В итоге семье пришлось съехать и обратиться в суд, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Вячеслав Варламов уже пять лет живет в курятнике. Топит буржуйку и пользуется самодельным умывальником. Дом, который построил еще его прадед, уже дважды горел. И оба раза, как установило следствие, в результате умышленных поджогов. На восстановление жилища мужчина уже потратил все деньги.

Если после пожаров Вячеслав и его сестра Людмила еще как-то хотели восстановить родовое "гнездо", то теперь это невозможно по техническим причинам. Деревянный сруб сосед распилил надвое. Теперь лишь перегородка из фанеры разделяет Варламовых от новой гостиницы, владельцы которой уверены: они просто реконструировали свою летнюю кухню, пристроив к ней пару этажей.

Представители госорганов - архитектура, ГАСК, ЧС нашли нарушения. Если даже это реконструкция по документам собственника, они должны были согласовать по закону со смежными собственниками, то есть с нами. И произвести это все в таком порядке: укрепить стену нашу, отступить три метра, - рассказывает владелица дома Людмила Варламова.

В суде Варламовы потребовали демонтажа трехэтажной постройки. Но служители Фемиды нарушений СНиПов в действиях застройщиков не нашли: вторую половину дома не снесли, а просто реконструировали.

Судом вынесено решение об отказе в иске в полном объеме. Было установлено, что нежилое помещение и жилое помещение возведены в границах земельного участка ответчика Лаптевой. Жилой дом истца стал непригодным не в результате строения, а в результате пожаров, - сказал пресс-секретарь Павлодарского городского суда Руфат Ергалиев.