В Павлодаре мужчину осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Вина подсудимого по факту изнасилования несовершеннолетней (ст. 120 ч. 3-1 п. 1) УК) была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами, сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

"Государственный обвинитель просил назначить 16 лет лишения свободы. Представитель потерпевшей и потерпевшая сама по делу полностью поддержали прокурора. Однако подсудимый свою вину не признал и утверждал, что половое сношение совершено по обоюдному согласию, о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей он не знал. Суд принял во внимание положительные характеристики подсудимого и то, что он ранее не судим. Вместе с тем в качестве отягчающего наказание обстоятельства учтен факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишение свободы сроком на 15 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также подсудимый пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом случае. В Семее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес педофилу приговор с пожизненным лишением свободы. Согласно материалам дела, подсудимый, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.