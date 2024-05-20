Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Павлодаре мужчину осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней

суд Павлодар, СМУС, насилие , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 19:41 Фото: pexels
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Вина подсудимого по факту изнасилования несовершеннолетней (ст. 120 ч. 3-1 п. 1) УК) была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами, сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

"Государственный обвинитель просил назначить 16 лет лишения свободы. Представитель потерпевшей и потерпевшая сама по делу полностью поддержали прокурора. Однако подсудимый свою вину не признал и утверждал, что половое сношение совершено по обоюдному согласию, о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей он не знал. Суд принял во внимание положительные характеристики подсудимого и то, что он ранее не судим. Вместе с тем в качестве отягчающего наказание обстоятельства учтен факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишение свободы сроком на 15 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также подсудимый пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом случае. В Семее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес педофилу приговор с пожизненным лишением свободы. Согласно материалам дела, подсудимый, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.

Читайте также

Казахстанцы и украинцы &quot;варили&quot; мефедрон в Карагандинской области
Казахстанцы и украинцы "варили" мефедрон в Карагандинской области
&quot;ГАЗель&quot; сгорела во дворе частного дома в Таразе, пострадал один человек
"ГАЗель" сгорела во дворе частного дома в Таразе, пострадал один человек
Женщину избили на улице в Таразе
В Таразе женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину
Николай Ежелев
Павлодарская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: