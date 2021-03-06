Раскрыт секрет универсального подарка на 8 Марта

Ощущение счастья для женщины стоит создавать постоянно, уделяя ей внимание и общаясь с ней, рассказали в канун Международного женского дня опрошенные психологи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Радио Sputnik.

Нужно делать женщину счастливой всегда, а не один день в году. И одного, даже самого замечательного, действия недостаточно. Если мужчина невнимателен к своей женщине в течение всего года, вряд ли он за один праздничный день это чудесным образом компенсирует, - сказала заведующая патопсихологической лаборатории "клиники первого психотического эпизода" ПКБ №1 имени Н. А. Алексеева Анна Подольская.

По ее словам, есть лишь один универсальный совет по поводу того, что может понравиться в качестве подарка всем женщинам без исключения.

Восьмого марта поздравляют не только своих возлюбленных и жен, но и дочерей и матерей. Это все женщины разных возрастов. Как им всем может нравиться что-то одно? Нужно быть внимательным, общаться с человеком. Смотреть на реакцию на различные действия и так далее... Наверное, за предыдущие годы мужчины уже могли понять, что нравится или не нравится их женщинам. И если уж говорить об универсальном совете, то все женщины точно ждут внимания. А вот как оно будет проявлено – зависит от каждого конкретного мужчины, - уточнила она.

Клинический психолог ПКБ №1 имени Н. А. Алексеева Галина Леонтьева согласилась с коллегой, сказав, что одним из главных мотивов в отношениях должны быть внимание, теплота, забота и учитывание взаимных интересов и потребностей.

Не надо превращать праздник в формальность... Любая женщина легко почувствует, поздравляете ли вы ее формально, потому что вроде так принято, или делаете это с душой, потому что хочется порадовать дорогого человека, - добавила Леонтьева.

По ее словам, есть разные способы понять, нравятся ли женщинам конкретные поступки и подарки.

Женщины обычно охотно говорят, что им нравится, а что нет, особенно если их об этом прямо спросить. Более того, многие женщины заранее намекают, а иногда и открыто говорят, что хотели бы получить в подарок. Особо продвинутые мужчины могут понаблюдать за невербальными проявлениями радости или недовольства. Например, улыбка, смех, хорошее настроение, светящиеся глаза вашей женщины подскажут вам, что ей, скорее всего, нравятся ваши действия, - отмечает психолог.

При этом, чтобы сделать сюрприз, который гарантированно понравится, нужно время, искренний интерес к человеку и хорошее знание его потребностей, напомнила Подольская. Со своей стороны, Леонтьева отметила, что сюрприз не может стать универсальным решением, особенно если отношения недавние и знаний о другом человеке недостаточно.

Поэтому, конечно, лучше аккуратно поинтересоваться, чем вы могли бы порадовать свою женщину. Но мне хотелось бы и женщинам посоветовать не играть в игру: "Я не знаю, чего хочу, но, если ты меня любишь, ты угадаешь". Это не продуктивно, - подчеркнула она.