Подарки на 8 Марта для близких и коллег

Самое сложное при выборе подарка – угадать вкус избранницы и не повторяться, цветы – не в счет. Zakon.kz изучил предлагаемый ассортимент подарков на 8 Марта, способных угодить женщинам, и собрал советы.

В идеале послушать, о чем мечтает женщина, заранее. Как правило, они не скрывают своих желаний, рассказывают о них подробно и в деталях, можно даже услышать, где все это можно купить. Если подобного общения не случилось, или дело придется иметь с коллегами женщинами, то существует ряд рекомендаций.

Красота и уход

Набор кремов для лица. Можно собрать набор кремов по уходу за кожей самостоятельно, внимательно изучив коробочки и флакончики своей спутницы. Важно точно зафиксировать название бренда и наименование, например, увлажняющий крем для сухой кожи или питательный крем для нормальной кожи. Тип кожи при выборе учитывать обязательно. Как правило, набор кремов состоит из пяти-шести наименований: крем увлажняющий дневной, крем ночной питательный, крем вокруг глаз, лосьон и что-нибудь креативное, например, крем лифтинговый ночной или антиоксидантный сорбент. С последними новинками познакомят продавцы-консультанты.

Существует и другой вариант – купить готовый набор кремов. К 8 Марта производители косметики предлагают большой ассортимент различных наборов в красочной упаковке. Решение хорошо тем, что такой набор можно купить не только для спутницы, но и мамы или сестры.

Парфюм. Один из самых популярных подарков на 8 Марта, помимо цветов и дорогого шоколада. Сложность только в правильном выборе аромата. Если не знать пристрастий избранницы, то можно попасть в неловкую ситуацию, которая будет простительна только для первых недель и месяцев знакомства. К слову, сейчас у мужчин появилась возможность нивелировать ошибку выбора и купить подарочный сертификат, женщина сама выберет нужный ей аромат.

Сертификат на косметику. Самый безошибочный способ сделать приятное в день 8 Марта как близким женщинам, так и коллегам. Сумма покупок по сертификату может быть любой: один из самых известных магазинов косметики в Казахстане предлагает подарочные сертификаты на сумму от 3 тысяч до 100 тысяч тенге. Срок действия сертификата – 1 год. В ассортимент входит как декоративная косметика и парфюм, так и косметика по уходу за кожей и волосами.

Сертификат в салон красоты. Популярная услуга, появившаяся в сфере красоты не так давно. Работает по принципу сертификата на косметику: заранее оплачивается по выбору набор косметических процедур, услуги парикмахера, стилиста и визажиста. Помимо этого, можно включить в сертификат спа-процедуры: джакузи, массаж, обертывание и т.д. В случае с салоном красоты необходимо уточнять, в течение какого времени ваша избранница может воспользоваться сертификатом.

Сертификат на массаж. Еще один вариант подарка для женщин на 8 Марта. Массаж популярен среди представительниц слабого пола, он позволяет держать фигуру в форме и прекрасно действует на кожу. Существует множество техник массажа – от классического до массажа банками от целлюлита и прочее, поэтому придется спросить у спутницы, чего бы ей хотелось. Если хотите сделать сюрприз, то остановитесь на классическом общем массаже тела – все женщины любят его за отличный эффект. Срок действия сертификата также необходимо уточнить.

Креативные идеи для коллег

Подарки, о которых пойдет речь ниже, подходят больше молодым и креативным женщинам. Причем дарить их можно как спутницам, так и коллегам.

Подписка на онлайн-кинотеатр. Универсальный подарок, позволяющий не углубляться в изучение пристрастий женщин в коллективе. Они могут самостоятельно выбрать контент по своему вкусу: любимые и знакомые сериалы, новые фильмы, мультики. Удобство еще в том, что пользоваться киноплатформой можно как с компьютера, так и со смартфона.

Аренда зрительного зала. Альтернатива банальному корпоративному застолью. Заранее договоритесь с кинотеатром относительно свободного зала на нужную дату, выберите фильм и позаботьтесь об угощениях. Подобный праздник коллеги еще долго будут вспоминать, обсуждать и делиться впечатлениями.

Цифровая фоторамка. Стильный презент, не занимающий много места ни дома, ни в офисе на рабочем столе. Можно проявить фантазию и предварительно закачать несколько совместных фото с общих праздников или картинок с пожеланиями.

Игрушка-антистресс. Подарок-шутка на 8 Марта для коллег с хорошим чувством юмора. Выбор игрушек-антистресс большой: можно, например, подарить стильный металлический неокуб или кинетический шар или милый сквиш-единорожку, импровизируйте, и женщины оценят ваши старания.

Монопод-трипод для селфи. Считается, что монопод-трипод используется только блогерами для своих съемок. Между тем девайс очень удобен для съемок мероприятий, где много участников. Пример, семейного торжества – монопод позволит сделать памятное фото, куда войдут все гости. Другой вариант использования: применять дивайс во время съемок в качестве подставки для телефона. В этом случае красивый кадр на фоне заката во время одиночной пробежки обладательницы гарантирован. Монопод уместен в качестве подарка на 8 Марта как для коллег, так и для спутницы.

Подставка-подогреватель. Удобная вещь для офиса и дома, если приходится работать дистанционно. Подставка имеет миниатюрную форму, не занимает много места на столе либо журнальном столике и в течение длительного времени поддерживает температуру в кружке с напитком. Эксперты советуют выбирать девайс, который можно подключить к ноутбуку через USB. В этом случае подставкой будет удобно пользоваться в любых условиях, независимо от наличия розетки.

Творчество

Многие женщины сейчас увлечены творчеством, поэтому можно посмотреть подарки на 8 Марта среди товаров и услуг в этой сфере.

Творческий мастер-класс. В последнее время широкое распространение получили сертификаты на мастер-класс. Это может быть кулинарное обучение, к примеру, избранница давно мечтала научиться готовить итальянскую пасту, или лепка из полимерной глины, гончарное дело, запись песни в студии – одним словом, вариантов предлагается множество, нужно только выбрать.

Акваборд. Дивайс появился не так давно. Представляет собой специальный планшет, на котором можно рисовать мокрой кистью. Краски, карандаши, или мелки для рисования для акваборда не нужны. Специальная технология позволяет выбирать необходимые цвета, а процесс рисования происходит специальной кистью. Как только рисунок высыхает, он исчезает, и можно снова рисовать.

Для рисования. В специализированных магазинах для творчества можно встретить в продаже эскизы картин, к которым прилагаются наборы соответствующих красок. Помимо этого, в комплект входит карта цветов, благодаря которой неопытная художница сможет разобраться, куда и какой цвет наносить. Пользуясь такой подсказкой, готовым эскизом и красками, ваша избранница справится с картиной, как умелый живописец. Многим женщинам этот вид творчества нравится еще и тем, что помогает отвлечься от рутины и успокоиться. Помимо готовых наборов для творчества, можно преподнести в подарок мольберт и другие важные для художников вещицы.

Набор для вышивания или макраме. В последние годы получили популярность два направления рукоделия: вышивка и плетение макраме. Моду на "hand made" поддерживают дизайнеры, используя вышивку и макраме в украшении интерьеров. Подобно набору для начинающих художниц, в магазинах для творчества также продаются специальные комплекты. В набор для вышивания, например, входят канва, хлопковое мулине, черно-белая символьная схема, иглы и инструкция по вышиванию. Для вышивки можно выбрать любую картину, она размещается на лицевой части упаковки. Помимо этого в магазинах продаются и необычные комплекты, к примеру, для вышивки на экокоже.

Перечислим еще несколько подарков на 8 Марта: авиабилеты в далекие страны с открытой датой, путешествие на выходные к морю, ювелирные украшения, оплатить курс обучения для карьеры, кофе-машина, электронная книга, фотоаппарат для моментальной печати и т.д.